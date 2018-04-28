İran’ın İlam eyaletinde havada bulunan toz oranının standart ölçünün 5 katına çıktığı açıklandı. Bölgede 3 ilçede okulların tatil edildiği aktarıldı.İran’ın İlam eyaletinde bulunan Çardavul ilçesinde havada bulunan toz oranı standart koşulların 5 katına çıktı. İlam eyaleti Çevre Müdürlüğü Yardımcısı Ali Tahir Sarayi yaptığı açıklamada, "İran’ın dışından ülkemize giren tozlar, İlam eyaletinin 3 ilçesinde okulların tatil olmasına neden oldu. İlam ve İvan’da standart ölçünün 5 katına çıkan havadaki toz oranı, İlam eyaletinin güneyinde azalmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz gece Mehran kritik durumdaydı ancak bugün bu ilçede de hava durumunun iyileştiğini görebiliyoruz" dedi.
İran’da toz bulutundan göz gözü görmüyor
İran’ın İlam eyaletinde havada bulunan toz oranının standart ölçünün 5 katına çıktığı açıklandı. Bölgede 3 ilçede okulların tatil edildiği aktarıldı.İran’ın İlam eyaletinde bulunan Çardavul ilçesinde havada bulunan toz oranı...