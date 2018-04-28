Çevre:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:36

İran’da toz bulutundan göz gözü görmüyor

İran’ın İlam eyaletinde havada bulunan toz oranının standart ölçünün 5 katına çıktığı açıklandı. Bölgede 3 ilçede okulların tatil edildiği aktarıldı.İran’ın İlam eyaletinde bulunan Çardavul ilçesinde havada bulunan toz oranı...

İran'da toz bulutundan göz gözü görmüyor
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İran’ın İlam eyaletinde havada bulunan toz oranının standart ölçünün 5 katına çıktığı açıklandı. Bölgede 3 ilçede okulların tatil edildiği aktarıldı.

İran’ın İlam eyaletinde bulunan Çardavul ilçesinde havada bulunan toz oranı standart koşulların 5 katına çıktı. İlam eyaleti Çevre Müdürlüğü Yardımcısı Ali Tahir Sarayi yaptığı açıklamada, "İran’ın dışından ülkemize giren tozlar, İlam eyaletinin 3 ilçesinde okulların tatil olmasına neden oldu. İlam ve İvan’da standart ölçünün 5 katına çıkan havadaki toz oranı, İlam eyaletinin güneyinde azalmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz gece Mehran kritik durumdaydı ancak bugün bu ilçede de hava durumunun iyileştiğini görebiliyoruz" dedi.
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