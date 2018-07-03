Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 13:19

Isparta’da terk edilmiş 4 yavru köpekten 2’si canlı olarak kurtarıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulunan 1 haftalık 4 yavru köpekten 2’si canlı olarak kurtarılabildi.Edinilen bilgiye göre, Eğirdir ilçesine bağlı...

Isparta'da terk edilmiş 4 yavru köpekten 2'si canlı olarak kurtarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulunan 1 haftalık 4 yavru köpekten 2’si canlı olarak kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir ilçesine bağlı Aşağı Gökdere köyünde görevli DKMP 6.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışmaları esnasında, terk edilmiş halde yaklaşık 1 haftalık olduğu tahmin edilen köpek yavrularına rastladı. Köyde bulunan 4 yavru köpekten 2’sinin yakın çevrede öldüğü tespit edilirken, canlı olarak kurtarılan 2 yavru köpek Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) gönüllülerine teslim edildi.

Canlı olarak kurtarılan yavru köpeklerin aç ve güçsüz oldukları anlaşılırken, kurtarılan yavruların gönüllüler tarafından biberon ile beslenerek hayata bağlanmaya çalışacakları öğrenildi.

Öte yandan, dernek gönüllüleri terk edilmiş yavru köpekleri bulan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine hassasiyet ve duyarlılıkları için teşekkür ettiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku