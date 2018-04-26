Çevre:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:51

İznik gölü tehdit altında

-İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İznik gölü ve kendisini besleyen derelerde su kalitesi ölçümleri yaptı.Her yıl düzenli bir şekilde İznik gölünde ekolojik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Su Bilimleri Fakultesi Dekanı...

İznik gölü tehdit altında
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-İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İznik gölü ve kendisini besleyen derelerde su kalitesi ölçümleri yaptı.

Her yıl düzenli bir şekilde İznik gölünde ekolojik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Su Bilimleri Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "İznik’te ziraî faaliyetler çok yoğun. Kontrolsüzce gübre kullanı mı var. Bu da zaman içerisinde gölün su kalitesine büyük zarar veriyor" dedi.

Su Bilimleri’nde okuyan öğrencileri ile birlikte kayık ile İznik gölüne açılan Albay, gölden su numuneleri aldı. Derelerde de aynı uygulamayı yapan Albay, "İznik gölünde 20 yılı aşkın süreden beri çalışmalar yapmaktayız. Gölün su kalitesi başta olmak üzere, göl içi çeşitliliği ve balıkçılık durumunu sıkça inceleriz. İznik gölü çok göz önünde bir yer. İstanbul ve Bursa’nın çok yakınında. O yüzden insan etkisi de çok fazla. Onun dışında en önemli şey de ziraî faaliyetler. İznik’te yılda iki üç defa ürün alınıyor. Bu da kontrolsüz bir şekilde gübre kullanımına sebep oluyor. Zaman içerisinde su kalitesi büyük zarar görüyor. İznik gölü bizim için çok kıymetli. Dünya mirası bir yer. Balığı, kuşu ve suyu ile korumamız gereken bir alan. Ama her yıl su kalitesinde ki düşüşler bizi endişelendiriyor. İznik gölü yıllradır büyük bir tehdit altında. Sürekli izlenmesi gereken bir alan" dedi.
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