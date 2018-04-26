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26 Nisan 2018 Perşembe 15:47

Kahramanmaraş’ta ala geyikler doğaya bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’a gönderilen 6 ala geyik Başkonuş Yaylası’nda doğaya bırakıldı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ala geyiklerin neslinin...

Kahramanmaraş'ta ala geyikler doğaya bırakıldı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’a gönderilen 6 ala geyik Başkonuş Yaylası’nda doğaya bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ala geyiklerin neslinin devamı ve doğanın korunması amacıyla İstanbul Bahçeköy Kızılgeyik üretim tesislerinde üretilen 6 geyik, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Kahramanmaraş’a gönderildi.

Kentin önemli yayla turizm merkezlerinden biri olan Başkonuş Yaylası’nda geyikler doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 bin rakımlı yaylada doğaya bırakılan geyikleri vatandaşlarda heyecanla izledi.

Doğal ortama salınan ala geyikler, uçarcasına ormanın derinliklerine dalarak kayboldular. Doğaya bırakılan geyiklerin türünün çoğalmasının hedeflendiği belirtildi.

Geyiklerin koruma tedbirlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Başkonuş Yaylası sorumlusu Serdar Erdoğan Yılmaz, “Kahramanmaraş’ın saklı cenneti Başkonuş Yaylasına Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 6 adet erkek geyik gönderildi. Bugün doğaya bıraktık bu geyikleri. Geyikler doğaya bırakıldı; amaç doğadaki serbest gezen geyiklerin neslinin kalitesini artırmaktı. Şu anda tahmini olarak 500 civarında geyik Başkonuş Yaylasında, Sersem Yaylasında dolaşmaktadır. Önemli olan bu geyikleri nasıl koruyacağız, koruma tedbirlerini nasıl alacağız? Koruma tedbirleri alma hususunda herkes elinden geleni yapmalıdır diye düşünüyorum" dedi.
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