Çevre:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:59

Kahramanmaraş’ta gölette yaşayan balıklar telef olmaya başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki gölette yaşayan balıkların büyük çoğunluğu, sudaki oksijen seviyesinin azalması sonucunda telef oldu. Mahalleli, sağ kalan balıkları kurtarmak için yaklaşık 1 kilometre uzaktaki Ceyhan Nehri’nden borularla su getirmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta gölette yaşayan balıklar telef olmaya başladı
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki gölette yaşayan balıkların büyük çoğunluğu, sudaki oksijen seviyesinin azalması sonucunda telef oldu. Mahalleli, sağ kalan balıkları kurtarmak için yaklaşık 1 kilometre uzaktaki Ceyhan Nehri’nden borularla su getirmeye çalışıyor.

Balıkların gölette ne zamandır yaşadıkları kesin olarak bilinmiyor ama en az 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor. Mahalle halkının büyük özenle koruduğu ve önem verdiği bu balıkların büyük bir kısmı, sudaki oksijen seviyesinin düşmesi sonucunda bir gece içerisinde telef oldu. Sabah gölete gelen vatandaşlar, seviyesi düşen ve bulanıklaşan su yüzeyindeki ölü balıkları görünce şaşkına döndü. Canlı kalanların, gölete su taşıyan kurumuş kanal bölgesinde yaşam mücadelesi verdiğini fark eden vatandaşlar, çevredeki evlerden balıkları kurtarmak için su taşımaya başladı. Göletteki suyu temizlemek ve balıkların yaşayabileceği bir ortam sağlamak için son çare olarak Ceyhan Nehri’nden borularla su taşımaya başlandı. Su yüzeyine vuran ölü balıklar ise file yardımıyla toplandı.

Mahalle Muhtarı Ahmet Türkan, susuzluk dolayısıyla çok sayıda balığın öldüğünü ifade etti ve yüzlerce balığın aynı akıbete uğramaması için sürekli olarak göleti doldurduklarını söyledi.

Göleti kurtarmak için yetkililerden yardım beklediklerini kaydeden mahalle muhtarı Ahmet Türkan, “Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Gelsinler, buraya bir baksınlar. Burası turistik bir yerdir. Tarihsel bir özelliği de var. Vatandaşlarımızın uğrak noktalarından biridir. Bu özelliği öldürmememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
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