Çevre:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 23:43

Kahramanmaraş’ta yollar göle döndü

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.Onikişubat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle Çamlık Mahallesi’ndeki çevre yolu da yağmura teslim...

Kahramanmaraş'ta yollar göle döndü
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Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Onikişubat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle Çamlık Mahallesi’ndeki çevre yolu da yağmura teslim oldu. Yoldaki rögar kapakları yağmur nedeniyle açılırken, yolun belirli kısımları adeta göle döndü.

Rögar kapaklarının açılmasıyla pis koku ve suyun yağmur suyu ile karıştığını söyleyen ve yol kenarında tatlıcılık yapan Mesut Kayışlı yetkililerden yardım istedi. Kayışlı, “Bu çevre yolu her yağmur yağdığında bu şekil oluyor. Az önce daha etkili yağmur vardı ve daha kötü durumdaydı yollar. Pis koku nedeniyle işimizi yapamıyoruz. Yetkililerin duruma el atmasını istiyoruz” dedi.
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