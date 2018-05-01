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01 Mayıs 2018 Salı 11:55

Kapı açmasıyla dikkat çekmişti, o kedi kayboldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde evin kapısını kendisinin açması nedeniyle dikkatleri çeken ’Sarı’ isimli kedi kayboldu. Sahipleri kediyi görenlerden yardım isteyerek kediyi bulanın getirmesini istedi. Öte yandan Sarı’nın kaybolmadan...

Kapı açmasıyla dikkat çekmişti, o kedi kayboldu
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde evin kapısını kendisinin açması nedeniyle dikkatleri çeken ’Sarı’ isimli kedi kayboldu. Sahipleri kediyi görenlerden yardım isteyerek kediyi bulanın getirmesini istedi. Öte yandan Sarı’nın kaybolmadan bir hafta önce doğan 2 yavrusuna ise başka bir kedi annelik yapmaya başladı.

İlçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası 64 yaşındaki emekli öğretmen Hulki Karadaş, bitkin halde bulduğu kediye sahip çıkarak adını da renginden dolayı “Sarı” koydu. Diğer kedileriyle birlikte büyüyen Sarı, Karadaş ailesinin hem neşesi hem de maskotu oldu. Acıktığı zaman diğer kedileri peşine toplayıp, kapıyı da kendi açan Sarı isimli kedinin yeni yavruları olmasının hemen ardından ortadan kayboldu. Ortada kalan yavrulara ise başka bir kedi annelik yapmaya başladı.

Kedisini her yerde arayan emekli öğretmen Hulki Karadaş, "Sarı doğum yaptıktan bir hafta sonra kayboldu, kayıplara karıştı. İki yavru Belek’in iki yavru da Sarı’nındı. Sarı kaybolduktan sonra Belek sahip çıktı yavrularına. Bulanlar insanlık adına getirip versinler, biz gerekirse yavrulardan iki tanesini onlara için sahiplendirebiliriz” dedi.

Sarı’nın kaybolmasına çok üzüldüklerini belirten Karadaş, “Biz sarıyı çok severdik. Sarı, evimizin direğiydi. Evimin kapısını kendi açıp kapatıyordu ama kaybolunca biz de huzursuz kaldık. Sarı’nın kaybolmasına çok üzüldüm. Bulanlar insanlık adına getirip versinler” çağrısında bulundu.

Karadaş, Sarı isimli kedisinin iki yavrusuna ‘Belek’ adını verdiği başka bir anne kedinin sahiplendiğini de kaydetti.
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