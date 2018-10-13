Çevre:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:34

Kastamonu’da sıcağa aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

Kastamonu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrasında erik ve ayva ağaçları çiçek açtı. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bazı ağaçlar yapraklarını dökerken bazı meyve ağaçları da yeniden filizlendi.Sonbahar...

Kastamonu'da sıcağa aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
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Kastamonu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrasında erik ve ayva ağaçları çiçek açtı. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bazı ağaçlar yapraklarını dökerken bazı meyve ağaçları da yeniden filizlendi.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçların normal şartlarda sararıp yapraklarını dökmesi gerekirken bu durum Kastamonu’da tersine döndü. Güneşli geçen günlerin ardından havaların ısındığı Kastamonu’da meyve ağaçları yeniden çiçek açtı. Her ağacın çiçek açması için bir sıcaklık derecesi bulunduğunu ifade eden uzmanlar, durumun mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına bağlı olduğunu söyledi.

"Sıcaklıklar anormal yükselerek 25 dereceye kadar çıktı"

Yaz dönemlerinde hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü, kış aylarında ise hava sıcaklıklarının 20-25 dereceye kadar çıktığının görüldüğünü anımsatan Ziraat Yüksek Mühendisi Beşir Küçükbayram, “Bitkilerde de özellikle ilkbahar döneminde ilk çiçeklenmeyi yapan vişne, kiraz, badem gibi ağaçlar da son günlerde Eylül ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları 1 hafta kadar gece sıcaklıkları 2 dereceye kadar düştü. Buna müteakip 1 hafta sonrasında ise hava sıcaklıkları anormal yükselerek 25 dereceye kadar çıktı. Bu durumda bitkiler, ağaçlar, aşırı sıcaklık farklarından dolayı çiçeklenme yaptıkları gözlemlenmektedir. Özellikle armut, kiraz, vişne ve badem gibi ağaçlar” dedi.

“Ağaçlar normal dönemine girerek ilkbaharda normal çiçeklenmesini yapacaktır”

Durumun ağaçlarda sıkıntı yaşatmayacağına değinen Beşir Küçükbayram, “Tabi ki bu çiçeklenme havaların da soğumasıyla birlikte bunları meyveye dönüşmeyecektir. İlkbahar döneminde de bunun bir sıkıntısı olmayacaktır, ağaçlar normal dönemine girerek ilkbaharda normal çiçeklenmesini yapacaktır. Havaların aşırı derecede aşırı soğuk gitmesi ve soğukların ardından hava sıcaklıklarının 25 derecelere kadar çıkması ağaçlarda aldatma diyebileceğimiz bir erken uyanma meydana getiriyor. Dolayısıyla çiçeklenme bu yüzden oluyor. Bu çiçeklenmelerden ötürü meyve oluşması mümkün değildir” diye konuştu.
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