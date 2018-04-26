Kazdağlarının gizli güzelliği kayın ormanları

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice lçesi arasında yer alan Kazdağı kayın ormanları görenleri güzellikleri ile adeta büyülüyor.Bahar mevsiminin erken gelmesiyle bölgede doğa canlanırken Kazdağları da yeşil doğal güzelliklerini...

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice lçesi arasında yer alan Kazdağı kayın ormanları görenleri güzellikleri ile adeta büyülüyor.

Bahar mevsiminin erken gelmesiyle bölgede doğa canlanırken Kazdağları da yeşil doğal güzelliklerini gözlerin önüne sergilemeye başladı. Kazdağlarının pek bilinmeyen kayın ve göknar ormanları özellikle şu günlerde doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş gruplarının büyük ilgisini çekiyor.

Bölgede sürekli etkinlikler düzenleyen Keşif Yolcuları grubu ise gerçekleştirdikleri yürüyüşleri ile Kazdağlarının eşsiz güzelliklerini kayıt altına almaya devam ediyor ve uzman, eğitimli yürüyüş liderleri ile dağlara çıkılması gerektiğinin bir kez daha altını önemle çiziyorlar.