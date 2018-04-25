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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:39

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kış uykusundan uyanan bir ayı vatandaş tarafından görüntülendi.İlkbaharın kendini göstermesiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyanmaya başladı. Mağaralardan çıkan...

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
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Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kış uykusundan uyanan bir ayı vatandaş tarafından görüntülendi.

İlkbaharın kendini göstermesiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyanmaya başladı. Mağaralardan çıkan ve oldukça büyük olan bir ayı, karların kısmen eridiği Çukurca Kavuşak köyündeki yerleşim bölgesine kadar geldi.

Oldukça büyük olduğu görünen ayı köy yolunda ilerlerken, araçla seyir halindeki bir ilçe sakini tarafından görüntülendi. Korkmadan yoluna emin adımlarla devam eden ayının bazen de arkasına bakması dikkat çekti. En son yolun kenarına çekilerek aracın geçmesini bekleyen ayı bir süre araca baktı.
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