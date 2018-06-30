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30 Haziran 2018 Cumartesi 20:08

KKTC’de orman yangını kontrol altına alınamıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mağusa kentindeki bir köyde meydana gelen orman yangını tüm çabalara rağmen söndürülemedi.

KKTC'de orman yangını kontrol altına alınamıyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mağusa kentindeki bir köyde meydana gelen orman yangını tüm çabalara rağmen söndürülemedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Mağusa kentindeki Yamaçköy bölgesinde öğleden sonra çıkan orman yangınının tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı aktarıldı. KKTC Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığının, yangın sebebi ile Türkiye’den destek talep ettiği öğrenildi. KKTC’den gelen yardım çağrısı üzerine 3 yangın söndürme helikopterinden 1’inin bölgeye ulaştığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca ada halkına da çağrıda bulunarak, su tankeri, dozer ve kepçe sahibi vatandaşların da yangını söndürme çalışmalarına katılmasını istedi.
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