KKTC’deki yangın Türkiye’nin yardımı ile kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mağusa kentine bağlı bir köyünde meydana gelen orman yangını Türkiye’den gelen yardım helikopterleri sayesinde kontrol altına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mağusa kentindeki Yamaçköy ormanlık arazisinde bugün öğleden sonra başlayan ve bir türlü kontrol altına alınamayan yangın, Türkiye’den talep edilen 3 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Kontrol altına alınan bölgelerde ise soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği bildirildi.