KKTC’deki yangın Türkiye’nin yardımı ile kontrol altına alındı

Kontrol altına alınan bölgelerde ise soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mağusa kentindeki Yamaçköy ormanlık arazisinde bugün öğleden sonra başlayan ve bir türlü kontrol altına alınamayan yangın, Türkiye’den talep edilen 3 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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