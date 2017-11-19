Kongre Merkezi’nde firma belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Sekapark’ta yer alan eski Mannesman Fabrikası’nı modern bir kongre merkezine dönüştürecek projesinde ihale süreci sonuçlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denizle yeşilin buluştuğu Sekapark’ta kongre merkezi yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’ta yer alan eski Mannesman Fabrikası bir dizi çalışmayla yenilenerek, modern ve görkemli bir kongre merkezi haline getirilecek. Kongre Merkezinin yapımı için gerçekleştirilen İhaleyi 58 milyon 343 bin TL’ye iki firma kazandı. Kongre Merkezi yer tesliminden sonra 480 iş günü içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

36 dönüm alan üzerinde oluşturulacak olan kongre merkezi üç bloktan meydana gelecek. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu bloklarda yer alacak. C bloğu ise taban alanı 2 bin 700 metrekare inşaat alanı 4 bin metrekare de toplam alan bulunacak. Projede bin 300 kişilik ana kongre merkezi, fuaye ve sergi salonları, 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak.



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Mannesman fabrikasının kamusal bir kültür alanına dönüşmesi projesiyle Sekapark bir bütün haline gelecek ve daha büyük bir kamusal alan elde edilecek. Mannesman fabrikası yeniden işlevlendirilecek. Bugün büyük ölçüde açık alan faaliyetleri barındıran kıyı bandına yeni kongre merkeziyle eksik parça eklenmiş olacak, zengin bir alan ortaya çıkacak. Proje alanına yaya ve taşıtla ulaşım sağlanabilecek. Proje içinde açık otopark alanları ve peyzaj düzenlemeleri yer alacak.