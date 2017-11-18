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Çevre:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:54

Körfez’deki okullarda çevre eğitimi sürüyor

Körfez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetim Şubesi Müdürlüğü ekipleri, okullardaki çevre eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.Miniklere çevre bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler,...

Körfez'deki okullarda çevre eğitimi sürüyor
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Körfez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetim Şubesi Müdürlüğü ekipleri, okullardaki çevre eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Miniklere çevre bilincini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, İlimtepe ve Körfez İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti. Öğrencilere çevre temizliği ve geri dönüşüm hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimleri öğrencilerin daha iyi anlaması ve öğrenirken de eğlenmesi amacıyla ‘Hacivat ve karagöz’ gibi önemli tiplemeler de kullanılarak eğitim daha keyifli hale getirildi. Körfez Belediyesi yetkililerin eğitimlerin ilçe genelindeki okullarda belirli periyot çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

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