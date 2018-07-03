Körfez’in dört bir yanında çalışma

Körfez Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde çalışmalarını hızlandırdı.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl toplamda 100 bin tona yakın asfaltlama çalışmasının gerçekleştirileceği Körfez’de, şehir merkezi kadar kırsal kesimde de çalışmalar yürütülecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kalburcu ve Yayla yolu arası başlatılan sati kaplama çalışmasında sona doğru gelindi.

Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun yüksek olduğu köyler bölgesindeki çalışmalar ile vatandaşların ulaşımı da daha rahat hale gelecek. Çalışmalar, şehir merkezinde de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak devam ettirildi. Kış aylarında hasar gören bölgeler asfaltlanarak kullanışlı hale getirildi.

Korkuluklar yenilenerek güvenli hale getiriliyor

Aynı zamanda Ağadere etrafındaki korkulukları yenileme çalışması başlatıldı. Araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölgedeki hem güvenlik hem de görünüm açısından önemli olan korkuluklar, zamanla hasar görmüş durumdaydı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma ile korkulukları daha modern hale getiriyor.

Ağadere’yi çevreleyen iki yakada da yapılacak çalışmalar, kısa süre içerisinde tamamlanacak. Yapılan yeni köprüler ile ulaşımın daha da rahat sağlandığı bölgede, güvenlik de üst seviyede tutulmuş olacak. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.