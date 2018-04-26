Çevre:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:31

Koylarda çıkan atıkları görenler şoke oldu

Marmaris’te adacıklarda ve koylarda yapılan temizlikte ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Duyarsız kişilerin çevreye attığı teraziden araba lastiğine birçok atık görenlere pes dedirtti.

Koylarda çıkan atıkları görenler şoke oldu
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Marmaris’te adacıklarda ve koylarda yapılan temizlikte ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Duyarsız kişilerin çevreye attığı teraziden araba lastiğine birçok atık görenlere pes dedirtti.

Marmaris Belediyesi’ne bağlı temizlik işleri ekipleri Bedir Adası, Cennet Adası, Üç Palmiye Koyu, Tavşan Adası, Keçi Adası ve Kızılkum Adası’nda temizlik yaptı. “Marmaris’i temiz tutmak” sloganıyla yapılan çalışmalarda karşılaşılan manzara çalışanları şoke etti. Araba lastiği, terazi, pet şişeler, balıkçı ağları ve daha birçok atık temizlik işçileri tarafından tek tek toplandı. Çalışma sonucunda 10’larca torba atık toplandı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü çalışmalar hakkında bilgi verdi. “Marmaris’i Temiz Tutmak” sloganıyla çalışma yaptıklarını belirten Ünlü şöyle konuştu:

“Marmaris zaten temiz bir kent ve kirli değil. Biz de yaptığımız çalışmalarla bilgilendirmelerle bunu daha fazla yaymak ve bilinçlendirmek istiyoruz. Toplanan atıklar dalgaların etkisiyle adaya vuran atıklar. Daha öncekilere göre daha az atıkla karşılaştık.”
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