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24 Temmuz 2018 Salı 12:19

Kumsaz’ın altyapısı BUSKİ ile yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ vasıtasıyla Kumsaz’da gerçekleştirdiği alt yapı çalışmaları bölgeye değer katacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının...

Kumsaz'ın altyapısı BUSKİ ile yenileniyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ vasıtasıyla Kumsaz’da gerçekleştirdiği alt yapı çalışmaları bölgeye değer katacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrımı çalışmaları, şehrin her köşesinde hızla devam ediyor. Sorunsuz altyapı ağı ile sağlıklı şehirleşmeye katkı sunan ve Bursa’nın alt yapıda da örnek olmasını hedefleyen BUSKİ tarafından Gençali Mahallesi Kumsaz Mevkii’nde, 10.5 milyon TL’lik yatırım olan ‘Kumsaz kanalizasyon ve yağmur suyu kolektörleri yapımı işi’ hayat buluyor.

BUSKİ sayesinde, Büyükşehir sınırlarında her bölgeye kanalizasyon hizmetinin ulaştığını belirten yetkililer, insan ve çevre sağlığı noktasında büyük önem taşıyan yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrılmasında da şehir merkezinde, yüzde 100’e varan oranda başarı sağlandığını kaydetti.

Çalışmalarını kent merkezinden ilçelere de taşıyan BUSKİ ekiplerinin, Kumsaz Mevkii’ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapım çalışması hızla devam ediyor. Daha önce, tüm yerleşim alanlarında fosseptik bulunan bölge, BUSKİ’nin çalışmasıyla ilk kez kanalizasyon hattına kavuşacak ve kanalizasyon şebekesi aracılığıyla toplanan atık sular da Kurşunlu Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılacak.
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