Küre Dağlarında yaşayan ayılar foto kapan ile böyle görüntülendi

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesi Küre Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yaşayan boz ayılar, doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde ormanda gezinen bir ayı, gördüğü fotokapanı dikkatlice inceledi.

Bartın’dan başlayarak Sinop sınırına kadar uzanan Küre Dağları, yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl onlarca yerli ve yabancı doğasever, Küre Dağları Milli Parkı’nda yaban hayatını yakından keşfediyor. Doğal güzelliği, kanyonları, şelaleleri ve yaylaları ile kendisine hayran bırakan Küre Dağları Milli Parkı’nda yetkililer yaban hayatını da yakından takip ediyor. Bu kapsamda Kastamonu sınırları içindeki Küre Dağları Milli Parkı’na yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayvanları adım adım izleniyor. Fotokapanlar ile yaban hayvanlarını görüntüleyen yetkililer, daha sonra izlenecek yol haritasını çıkartarak hayvanların ve bitkilerin yaşamına olumlu katkılar sağlıyor.

Bozayılar ve ceylan foto kapana takıldı

Şenpazar ilçesi sınırlarından bulunan Küre Dağları Milli Parkı’nda fotokapanların kurulmasından bu yana onlarca hayvan görüntüsü takıldı. Su içmek için su birikintisinin yanına gelen boz ayılar, ayı yavruları, ceylan ve kuşlar görüntülere yansıdı. Bir boz ayının yavruları ile su içmesi foto kapanı incelemesi en ilgi çeken görüntüler arasında yer aldı. Su içtikten sonra etrafa dikkatlice bakan boz ayının hareketleri ise dikkat çekti. Su içmek gelen bir diğer yaban hayvanı ise ceylandı. Ceylan, su içtikten sonra foto kapanın görüş açısından kayboldu.