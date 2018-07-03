Kuş çöp kutusuna yuva yaptı

Adana’da bir okulun tuvaletindeki kapaklı çöp kutusuna yuva yapan ve yavrusu olan kuşu vatandaşlar kurtardı.

Adana’da bir okulun tuvaletindeki kapaklı çöp kutusuna yuva yapan ve yavrusu olan kuşu vatandaşlar kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda ilginç bir olay yaşandı. Okulun tuvaletine giren vatandaşlar çöp kutusundan kuş sesi geldiğini görünce çöp kutusunun kapağını açıp kontrol etti. Vatandaşlar çöp kutusunun içerisinde bir kuş ve yavrusunun olduğunu gördü. Vatandaşlar tarafından çöp kutusundaki anne ve yavru kuş çıkartılarak kurtarıldı.