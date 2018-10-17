Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:48

Kuşadası sahiline iki deniz kaplumbağası vurdu

Kuşadası’nda sahil sitelerinin bulunduğu bölgede plaja iki Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.Sahil sitelerinde bulunan otellerden yapılan ihbarlarla ölü yeşil deniz kaplumbağaları Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve...

Kuşadası sahiline iki deniz kaplumbağası vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kuşadası’nda sahil sitelerinin bulunduğu bölgede plaja iki Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.

Sahil sitelerinde bulunan otellerden yapılan ihbarlarla ölü yeşil deniz kaplumbağaları Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından teslim alınarak incelemeleri yapıldı. Yapılan kontrollerde kaplumbağaların üzerinde herhangi bir yara ve kesik izine rastlanmadı. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Ağız içi kontrollerde de bir bulgunun olmadığını görüldü. Çevrede oturan site sakinleriyle görüşüldü. Vatandaşların verdiği bilgilere göre, sitelerde oturan amatör balıkçı bazı vatandaşların kıyıya çok yakın alanlara yüzlerce metre ağ attıkları söylendi. Otçul bir tür olan yeşil kaplumbağalar (Chelonia mydas), kıyılarımızda bulunan deniz erişteleriyle/çayırlarıyla beslenmektedir. Kıyıya bu kadar yakın atılan ağlar, nesli tehlike altında bulunan bu nadir bu canlılar üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Her iki yeşil kaplumbağanın da, kıyıya atılan ağlara takılarak öldüğünü düşünmekteyiz “ dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku