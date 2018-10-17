Batman’da yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen hamile eşek, vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı.Batman merkez Çevrimova köyü Batı Raman mevkisinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya eşek düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, eşeği kuyudan çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Yoğun uğraşlar sonucu kuyudan çıkarılan eşeğin hamile olduğu öğrenildi.
Kuyuya düşen hamile eşeği vatandaşlar kurtardı
Batman’da yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen hamile eşek, vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı.Batman merkez Çevrimova köyü Batı Raman mevkisinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya eşek düştü. Durumu fark eden...