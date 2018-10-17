Kuyuya düşen hamile eşeği vatandaşlar kurtardı

Batman merkez Çevrimova köyü Batı Raman mevkisinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya eşek düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, eşeği kuyudan çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Yoğun uğraşlar sonucu kuyudan çıkarılan eşeğin hamile olduğu öğrenildi.

Batman’da yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen hamile eşek, vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı.Batman merkez Çevrimova köyü Batı Raman mevkisinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya eşek düştü. Durumu fark eden...

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