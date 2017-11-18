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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:53

Malazgirt’te dereler ıslah ediliyor

Muş Malazgirt ilçesinde taşkın riski taşıyan 4 derenin ıslah çalışmaları kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Muş Şubesi ekipleri ilçede inceleme başlattı.Malazgirt Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin hazırladıkları...

Malazgirt'te dereler ıslah ediliyor
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Muş Malazgirt ilçesinde taşkın riski taşıyan 4 derenin ıslah çalışmaları kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Muş Şubesi ekipleri ilçede inceleme başlattı.

Malazgirt Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin hazırladıkları raporlar doğrultusunda ilçeye gelen DSİ 172. Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri, inşaat mühendisi ve harita mühendisi, ilçeye gelerek ıslahı yapılacak derelerde çalışmalar yaptılar. İlçede taşkın riski taşıyan, Çırçır, Sekrik (Gürgüme), Şekerbulak ve Çıkrak derelerini inceleyen DSİ yetkilileri, önümüzdeki bahar aylarında bir aksilik olmasa ıslah çalışmalarının başlanacağının müjdesini verdiler. Malazgirt’te sel ve taşkın olaylarının yaşanmaması için çalışmalara özen gösterdiklerini dile getiren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Bu ıslah çalışmaları için belediye mimarlarımız ve mühendislerimize Çırçır, Sekrik (Gürgüme), Şekerbulak ve Çıkrak deremiz için ıslah çalışma planı hazırlamalarını istedik. Hazırlanan proje ile DSİ yetkililerine projemizi sunduk. DSİ yetkilileri de ilçemize gelerek taşma riski taşıyan bu 4 deremizde ıslah çalışmalarını başlattılar. Bu yapılacak çalışma ile hem taşkını koruyacak hem de ilçemizin tarihi dokuyu koruyacağız. Orada bulunan otantik görüntüyü sağlayacağız. İlçedeki tüm sorunların hepsini biliyoruz ve bu sorunların giderilmesi için belediye olarak çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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