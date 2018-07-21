Manisa’da ayı görüldü

Manisa’nın Demirci ilçesinde ormanlık arazide birden yola çıkan ayı, o sırada arabasıyla yoldan giden bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil de Manisa’nın ayılar...

Manisa’nın Demirci ilçesinde ormanlık arazide birden yola çıkan ayı, o sırada arabasıyla yoldan giden bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil de Manisa’nın ayılar için uygun bir arazi olmadığını ancak ayının Kütahya taraflarından Manisa’ya gelmiş olabileceğini belirterek bölgede fotokapan çalışması yapacaklarını söyledi.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Minnetler, Çamköy ve İrişler mahalleleri güzergahında Nazar Çamı, Sekiz Oluk mevkii üzerinde aracıyla seyir halinde olan İsmail Çimen isimli bir vatandaşın önüne ayı çıktı. Manisa’da bu zamana kadar pek görülmediği bilinen ayı Çimen tarafından fotoğraflandı. Ayıyı görünce heyecanlandığını söyleyen Çimen, "Yolda aracımla hareket halindeydim. Biran da karşımıza ayı çıktı. İnanılmaz heyecanlandık. Tereddütlü bir şekilde korkudan dışarı çıkamadık. Çok korktuk. Şimdi bile heyecandan titriyorum" dedi.

Ayı popülasyonuyla ilgili ellerinde net bir verinin olmadığını ancak vatandaşların ayının görüldüğü güzergahlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Demirci Merkez Avcılar Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Ramazan Akgün, "Ayıların görülmesi yaban hayvanı hayatı popülasyonu için güzel ancak insan hayatı için tehlikeli olabilir. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak fotokapan çalışması yapacağız" dedi. Akgün ayrıca ayının vurulması, zarar verilmesi halinde cezanın ağır olduğunu sözlerine ekledi.

"Zarar verilmesi ya da avlanması halinde 18 bin 315 TL tazminat cezası var"

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil ise Manisa’nın ayılar için uygun bir arazi olmadığını, ayının görüldüğü bölgenin Kütahya sınırında olduğunu ve Kütahya’dan Manisa bölgesine geçip geri dönüyor olabileceğini belirterek, "Ayı Kütahya sınırı hattında olan bir bölgede görüldü. İlimizde yaşayıp yaşamadığını henüz tam olarak bilmiyoruz. Manisa ayılar için uygun bir arazi değil. Ayının ilimizde yuvalanıp yuvalanmadığını popülasyonunun hangi bölgede olduğunu fotokapan çalışması yaparak öğreneceğiz. Ayının ilimizde görülmesi yaban hayatı için büyük bir zenginliktir. Ayrıca da nesli tükenme tehlikesinde olduğu için de koruma altındadır. Avlanması kesinlikle yasaktır ve 18 bin 315 TL cezai yaptırımı vardır. Vatandaşlarımız da dikkatli olsunlar. Ayıyı rahatsız edecek, taciz edecek davranışlarda bulunulmaması gerekmektedir. Sonuçta saldırgan bir hayvandır. Bu konuyla da ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme toplantıları ve duyurular yapacağız" dedi.