Marmara havadan kontrol altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmete aldığı yeni deniz uçağı ile sadece İzmit Körfezi değil, tüm Marmara’da gözetim yapılıyor. Beş ayda yapılan 200 saatlik uçuşla tüm Marmara çevre kirliliğine karşı korundu.Kocaeli Büyükşehir...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmete aldığı yeni deniz uçağı ile sadece İzmit Körfezi değil, tüm Marmara’da gözetim yapılıyor. Beş ayda yapılan 200 saatlik uçuşla tüm Marmara çevre kirliliğine karşı korundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılından itibaren İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ve korunması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın denetleme filosuna kattığı yeni deniz uçağı, beş ayda gerçekleştirdiği 200 saatlik uçuş ile sadece İzmit Körfezi değil Marmara Denizi, içme suyu havzaları ve olası orman yangınlarını denetledi. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği yeni deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veriyor. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilik anlık tespit edilebiliyor. Marmara Bölgesi’ne hizmet veren yeni deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirirken, oluşabilecek orman yangınlarını gözlemliyor ve içme suyu havzalarının kontrolünü sağlıyor. Daha uzun menzilli yeni uçak, Körfezin ve Marmara Denizi’nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlıyor. Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak, aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı’ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, havadan denetim ile birlikte Körfez’de altı gemi ve bir bot ile sürekli hizmet veriyor. İki adet atık toplama gemisi ile Körfez’e giren gemilerin atıklarını alarak bertaraf eden ve enerji üretimine katkıda bulunan İZAYDAŞ, yeni yatırım ile yeni dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ve çevre kontrol botu ile çevre denetim ve kontrol uçağını da hizmete soktu. Tüm bu faaliyetler ile hizmet araçlarını yenileyen İZAYDAŞ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kontrolünde İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ve korunmasına da büyük katkı sağlıyor. Bu hizmetlerin yanı sıra Körfez’e akan atık suların yüzde 99’unun arıtılmasıyla da büyük başarıya imza atıldı. Mavi bayraklı plajları ile yaptığı yatırımların boşa çıkmadığını kanıtlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çalışmaları gerçekleştirmek için yatırımlarına devam ederken Türkiye’ye de örnek oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu‘nun öncülüğünde son yıllarda yapılan yatırımlarla Körfez’in temizlenmesi için dört koldan çalışmalar gerçekleştirildi. Gemilerden denize bırakılan sintinelerin artık tarih olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Deniz uçağımızla Körfez’deki gemileri denetliyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Tüm Marmara Denizi’ni de kontrol ettiğimiz çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.