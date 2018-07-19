Çevre:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:29

Mersin’de balık çiftliklerine "düdüklü" protesto

Mersin’in Silifke ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili yapılan ÇED toplantısında bazı çevreciler durumu düdük çalarak protesto ederken, kurulması taraftarı olan vatandaşlar "Balık çiftlikleri kurulsun istiyoruz"...

Mersin'de balık çiftliklerine 'düdüklü' protesto
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Mersin’in Silifke ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili yapılan ÇED toplantısında bazı çevreciler durumu düdük çalarak protesto ederken, kurulması taraftarı olan vatandaşlar "Balık çiftlikleri kurulsun istiyoruz" sloganı attılar.

Çevre Bakanlığı, İl Çevre Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesinden gelen yetkililer tarafından Taşucu Mahallesi, Boğsak mevkisinde bir iş yerinde balık çiftlikleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yetkililerin balık çiftlikleri konusunda bilgi vermeye başlamasının ardından çevreciler düdüklerle attıkları sloganlarla kurulmaması için protesto ederken, iş imkanı sağlanacağı için kurulması taraftarı olanlar "Balık çiftlikleri kurulsun istiyoruz" şeklinde slogan attılar. İki grup arasında da zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Silifke ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili yapılan ÇED toplantısı sonucu toplantının yapılmasını isteyen kalabalık bir topluluk olduğu halde toplantıyı protesto eden bazı grupların aşırı gürültü yapması ve ÇED toplantısı hakkında bilgi verecek olan yetkililerin sesinin duyulmasını engellemelerinden dolayı toplantı yapılamadı.
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