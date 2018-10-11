Michael Kasırgası Florida kıyılarını vurdu

Florida kıyılarını bugün vuran Michael Kasırgası bölgeyi vuran ilk kategori 4 kasırga. Bir milyondan fazla noktada elektrik verilemiyor.Saatte 250 kilometreyi bulan rüzgâr hızı ve yüksek yağış bölgede taşkınlara sebep oluyor ve bölgede...

Florida kıyılarını bugün vuran Michael Kasırgası bölgeyi vuran ilk kategori 4 kasırga. Bir milyondan fazla noktada elektrik verilemiyor.

Saatte 250 kilometreyi bulan rüzgâr hızı ve yüksek yağış bölgede taşkınlara sebep oluyor ve bölgede yaşayanlar için ölüm tehlikesi anlamına geliyor. Federal Acil Durum Merkezi – FEMA Başkanı Brock Long “maalesef en kötü kasırga bu” dedi. Long yaptığı açıklamada bölgenin daha önce bu tarz bir kasırga ile karşılaşmadığını belirterek “bölgede bina yapı kodları ve kuralları buna göre tasarlanmadı” dedi.

Tarihi kayıtlara göre en son bölgeyi kategori 4 sınıfı kasırga 1851 yılında vurmuştu.

Ulusal kasırga Merkezi Başkanı Ken Graham’da “Binaların çatılarını uçtuğunu göreceğiz ve binaların yıkıldığını” diyerek kasırganın yıkıcı gücünün beklenmedik olduğunu vurguladı. Bölgede bulunan ormanlık bitki örtüsünün çam ağaçlarından oluştuğunu da belirten yetkililer ağaçların bu rüzgâra dayanamayacağını ve bir top mermisi gibi savrulabileceğini ifade etti.

Normalde kasırgaların kıyıya ulaştığında gücünü kaybettiğini söyleyen meteorolojistler, kasırganın beklenmedik gücü nedeniyle bu sefer Georgia eyaletinin ortalarına kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

FEMA’dan Başkan Long “Gecen Florance kasırgasından henüz toparlanamamış Güney ve Kuzey Carolina bölgesinde 10 ila 25 cm yağmur düşecek” diyerek halkı uyardı.

Florida’da 22 bölgeyi etkileyen kasırga ile ilgili olarak acil durum ilan eden Florida Valisi Rick Scott “Bölgenin son yüz yıldır gördüğü en kötü fırtına” ifadesini kullandı. Florida haricinde Alabama, Georgia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerde eyaletlerinde bulunan son milyondan fazla kişi ve bu kişilerin yaşadığı bölgeler için acil durum çağrısında bulundu.

Deniz seviyesinin iki buçuk metre Panama Şehri ‘nde 375 bin kişi için zorunlu tahliye kararı verilırken Florida Valisi Scott yaptığı açıklamada “sahil şeridini tahliye etmek için zaman geçti. Acil durum ekipleri size fırtına ortasında gelemeyecek. Eğer kalmayı seçtiyseniz hemen sığınak bulun” diyerek kasırga etkisini azaltıncaya kadar bölgedeki acil durum servislerinin durdurulduğunu açıkladı.

Tahliye uyarılarını dikkate almayanlar için Walton Bölge Şerifi Michael Adkinson’da sosyal medya üzerinden “Aptal olmak onların anayasal hakkı olabilir ancak başka kimsenin hayatını tehlikeye atmaya hakları yok” ifadesini kullandı.

Bölgede bulunan Tyndall Hava Kuvvetleri üssü de “HURCON 1” durumuna geçerek minimum acil durum personeli haricinde boşaltıldı. Üstte bulunan F-22 savaş uçakları bölgeden yüzlerce km uzaklaştırılırken, üstte yaşayan 600 ordu mensubu ve ailesi tahliye edildi.

Bölgedeki tüm ticari uçuşlar durdurulurken milyonlarca noktaya elektrik verilemiyor. Kasırganın büyüklüğü nedeni ile bölgeye elektrik verilmesinin haftalar alabileceği söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’da yaptığı açıklamada “Federal kaynaklar her derecede hazır ve bizde kesinlikle hazırız” diyerek “Tanrı herkezi korusun çünkü bu çok sert olacak” ifadesini kullandı. Florida ve Amerika’da gerçekleşen en büyük kasırgalardan biri olduğunun ifade eden Trump acil durum timlerinin binlerce kamyon ile lektrik kesintilerine ve acil durumlara karşı hazır beklediğini belirtti.