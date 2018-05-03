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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:12

Misi Köyü çekim merkezi haline gelecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın önemli çekim merkezlerinden biri olan Misi Köyü’;nü ziyaret etti. 200 yıllık geçmişi olan bölgede vatandaşları ve esnafı dinleyen Başkan Aktaş, Misi’;yi daha iyi konumlara...

Misi Köyü çekim merkezi haline gelecek
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın önemli çekim merkezlerinden biri olan Misi Köyü’;nü ziyaret etti. 200 yıllık geçmişi olan bölgede vatandaşları ve esnafı dinleyen Başkan Aktaş, Misi’;yi daha iyi konumlara taşımak istediklerini söyledi.

Büyükşehir bürokratları, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, yönetici ve meclis üyeleriyle birlikte halk arasında Misi Köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalle sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve esnafla bir araya geldi. Sıkıntıları birinci ağızdan dinleyerek yerinde tespitler yapan Başkan Aktaş, köyün tarihi ve özellikleri hakkında yöre sakinlerinden bilgiler aldı.

"Yol, otopark ve mülkiyetle ilgili sıkıntılar var"

Bursa’;nın doğusundan batısına kuzeyinden güneyine kadar her köşesinin ayrı bir güzellik taşıdığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, denizi, dağı, Gölyazı’sı, Suuçtu Şelalesi, Oylat Kaplıcası ve daha birçok değeriyle haklı bir şöhrete sahip olduklarını vurguladı. Bursa’nın en önemli çekim merkezlerinden birisinin Misi Köyü olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, burayı diğer yerlerden farklı kılan özelliğin temiz havası ve yeşil doğası olduğunu dile getirdi. Bu değerleri koruyarak insanların daha rahat vakit geçirdiği alan haline getirmek istediklerini anlatan Başkan Aktaş, "Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla bazı tespitlerde bulunduk. Özellikle yol, otopark, mülkiyet ve ilçe belediyesiyle alakalı sıkıntılar var. Bunu elbette ilçe belediyesiyle paylaşacağız. Belirli yerlerin geliştirilip daha verimli kullanılması, misafirlerin daha huzurlu ve rahat ortamlarda kalabilmesi adına neler yapabileceğimizi konuştuk. Acil eylem planı belirleyip, kısa vadede yapılacakları ele aldık. Verimli bir toplantı oldu" dedi.

Misi için avam proje

Belirli plan ve proje dahilinde hareket ettiklerini aktaran Başkan Aktaş, Bursa’nın farklı bölgelerine gezileri sürdürerek, yol haritası belirlediklerini anlattı. Misi Köyü ile ilgili bir avam proje hazırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Aktaş, "Özellikle mahalle merkezini işgal eden ağır tonajlı araçlar ve otopark konusuna öncelik vermeliyiz. Ardından farklı uygulamalarla Misi’;yi daha iyi bir çekim merkezi yapmalıyız. Günü birlikçi misafirlerin ağırlıklı olduğunu düşünürsek, rahat bir ortam sağlamalıyız. UNESCO Dünya Mirası Derneği’nin bir proje teklifi olacaktır. Bu proje doğrultusunda hareket etmeliyiz. Bursa’;yı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için gayretimiz ve heyecanımız devam edecek" diye konuştu.
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