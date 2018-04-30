Çevre:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:43

Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, bahar ayındaki coşkusu ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.Adana’ya 157 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra ulaşılan Obruk Şelalesi,...

Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor
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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, bahar ayındaki coşkusu ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Adana’ya 157 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra ulaşılan Obruk Şelalesi, Seyhan Nehri’nin bir kolu olarak Göksu’ya dökülüyor. Baharın gelmesi ve havaların ısınması ile gürül gürül akan şelale, tatilcilerin, turistlerin, piknikçilerin, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların adete akınına uğradı.

Çam ve çınar ağaçlarının gölgelediği kayalardan akıp gelen şelalenin çevresinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan tesis ve piknik alanları ziyaretçileri ayrıca mutlu ediyor.

Mesire yeri olarak düzenlenen bölge, başta il merkezi olmak üzere çevre ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçinin sezon boyunca ilgi odağı oluyor.
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