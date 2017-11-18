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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:59

Ordu’dan kartpostallık görüntüler

Ordu’nun gözde yaylalarından birisi olan 2 bin rakımı Çambaşı Yaylası’ndaki ormanların sonbaharla sararmaya başlayan yaprakları seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda sonbaharın gelmesi ile güzel...

Ordu'dan kartpostallık görüntüler
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Ordu’nun gözde yaylalarından birisi olan 2 bin rakımı Çambaşı Yaylası’ndaki ormanların sonbaharla sararmaya başlayan yaprakları seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda sonbaharın gelmesi ile güzel görüntüler ortaya çıktı. Zirveleri, kanyonları, uçsuz bucaksız ormanlarıyla Karadeniz’in en gözde yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçede yeşil ve sarının iç içe geçtiği sonbaharda, güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. İlçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Başkan Kaya, "Temiz hava, bol oksijen, buz gibi suların aktığı yaylamızın doğasına hayran kalmamak mümkün değil. Eşsiz doğamızla iç içe olan insanın ömrü uzuyor, stresten kurtulur. Bu güzellikleri herkesin görmesini arzu ediyorum" dedi.

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