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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:01

Ordu’nun ‘yaban’ hayatı fotokapanda

Ordu’nun çeşitli bölgelerine kurulan 33 ‘fotokapan’ ile şehrin yaban hayatı görüntüleniyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü tarafından, Ordu’daki yaban hayvanlarının görüntülenmesi...

Ordu'nun ‘yaban' hayatı fotokapanda
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Ordu’nun çeşitli bölgelerine kurulan 33 ‘fotokapan’ ile şehrin yaban hayatı görüntüleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü tarafından, Ordu’daki yaban hayvanlarının görüntülenmesi için şehrin çeşitli bölgelerine 33 adet fotokapan kuruldu. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan ve saklanan görüntülerde en çok, karaca, yaban keçisi, çakal, kurt, boz ayı, yaban domuzu, sansar, tilki ve çakal yer alıyor.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, kurulan 33 adet fotokapanın, Karadeniz’deki yaban hayvanlarını görüntülemek için kullanıldığını söyledi. Son zamanlarda en çok dağ keçisi görüntülerini almaya başladıklarını aktaran Hıdır, “Bölgemizde, Ordu İl Müdürlüğümüze ait 33 tane fotokapan var. Bu fotokapanlarımızı biz genellikle iç kesimlerde ve Karadeniz’de yüzü olan hayvanların tespiti amacıyla kuruyoruz. İç kesimlerde kurduğumuz fotokapanlardan son zamanlarda dağ keçisi görüntüleri elde etmeye başladık. Görüntülerde olduğu gibi bu dağ keçileri, bölgemizde daha önce var olduğunu bildiğimiz ancak, yeterli sayıda olmadığını düşündüğümüz hayvanlardı. Şimdi 40’lı ve 30’lu gruplar halinde bölgemizde çoğalmaktalar. Bunlar hem avcılık açısından hem de av turizmi açısından büyük getirisi olan hayvanlar. Biz bölgemizde şu anda av turizmi kapsamında bunları avlattırmıyoruz. Bunlar avı yasak olan hayvanlarımızdan ama av turizmi kapsamında bazen avlanması söz konusu olabilmekte. Biz de popülasyon olarak yeterli popülasyona ulaşmadığı için şu anda avcılığı söz konusu değil” dedi.

“Ordu’nun yırtıcı hayvan konusunda popülasyonu yüksek”

Yıl içerisinde fotokapanlarının 2 ayda bir kontrol edildiğini ve bunların kayıtlarının alındığını anlatan Ali Hıdır, nesli tehlike altında olan türlere şimdilik rastlamadıklarını aktardı. Hıdır, Ordu’nun yırtıcı hayvan konusunda yüksek potansiyeli olduğuna dikkat çekerek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Genelde 1-2 ay arazide tutuyoruz ve bu sayede arazide var olan bildiğimiz türlerin haricinde başka türler var mıdır? Bunları tespit edebilir miyiz? Nesli tükendiğini bildiğimiz türlerin de tespitini yapmaya çalışıyoruz. Ama şuana kadar bizim bilmediğimiz nesli tehlike altında olan türlerden bir görüntü elde edemedik. Ama bölgemizde yaygın olmadığını düşündüğümüz yaban keçilerini görüntüye aldık. Bunun yanı sıra karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, sansar, vaşak gibi hayvanları bol miktarda görüntüleyebiliyoruz. Bu açıdan da yöremizin yaban ve yırtıcı hayvanlar konusunda popülasyonunun oldukça iyi olduğunu anlayabiliyoruz.”
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