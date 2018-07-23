(Özel) Balıkçılardan önemli çağrı

Tekirdağ’da ağlarını onararak yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren balıkçılar, vatandaşlara deniz kirliliği konusunda çağrıda bulundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ailelerinin geçimlerini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçılar, av yasağı nedeniyle ağ ve tekne tadilatlarını aralıksız sürdürüyor. Yeni sezonda denizden büyük ümitleri olan balıkçılar vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Balıkçı İdris Şeremet, deniz kirliliği konusunda yaptığı açıklamada, “Denizlerimize sahip çıkalım. Herkes balıkçıdan biliyor sadece ya işte ‘Balıkçı denizi bitirdi. Denizleri batırdı’, hayır arkadaş, denizleri evdeki eşlerimiz dahil olmak üzere herkes kollayacak. Deterjan suyundan tutun lavaboda gider yağ birikimlerine varana kadar denizlerimizi kirletiyorlar. Bu sadece balıkçıya ait bir suçlama değildir. Balıkçı en iyi şekilde ekmek yediği için denizi kollar korur. Biz bir tane poşet bulsak, mutlaka kancalarımız vardır o poşeti alırız çöplerimizi koyarız ama evlerde logardan gelen suyu, pisliği, atığı, yağı maalesef engelleyemiyoruz. Sizlerin aracılığıyla belediye başkanlarımız olsun, devlet büyüklerimiz olsun arıtma tesisleri ne kadar sahillerimize konulursa o kadar da denizlerimiz bereketli olacak diye inanıyoruz” dedi.