Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 11:01

(Özel Haber) 4 bin yıllık ağacın bulunduğu Gümeli’nin Dünya Miras Listesi’ne girmesi çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli Tabiat Ormanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için çalışmalar sürüyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak’ın...

(Özel Haber) 4 bin yıllık ağacın bulunduğu Gümeli'nin Dünya Miras Listesi'ne girmesi çalışmaları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli Tabiat Ormanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki "Gümeli Tabiat Orman"ının UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için çalışmalara hız verdi. Gümeli ormanlarında 4 bin 114 yaşındaki porsuk ağacının yakınlarında tespit edilen 2 bin yaşındaki porsuk ağacının da önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tescillenmesi bekleniyor. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci tarafından ortaya çıkarılan 4 bin 114 yaşındaki porsuk ağacının çevresinde bin yaşlarında 3 tane daha porsuk ağacı (Taxus baccata) olduğu tespit edildi.

Bölgenin 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, "Gümeli Tabiat Ormanı alanında 4 dekar üzerinde dünyada bir arada barındıran irili ufaklı tescillenmiş 40 porsuk anıt ağacımız var. Sadece 200 metre alanda kamuoyunun bildiği 3 tane bin yılın üzerinde porsuk ağaçları mevcut. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak ’Gümeli Tabiat Ormanı’ bölgesini UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katmak için çalışıyoruz" dedi.

Gümeli Tabiat Ormanı, dünyanın en yaşlı ormanlarından biri olarak kabul ediliyor. 4 bin 112 yaşındaki porsuk ağacının çevresinde birçok yaşlı ağaç yer alıyor. Ağaçların boyları yaklaşık 25 metre, çapları ise 2-4 metre arasında değişiyor. Alan biyoçeşitlilik açısından çok zengin bitki ve hayvan türlerine sahip. Bölge aynı zamanda Türkiye’nin en yaşlı porsuk (Taxus baccata L.) ağaçları ile irili ufaklı 40 değişik cinsten porsuk ağaçlarını barındırıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku