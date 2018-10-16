(Özel Haber) Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan barajlar sonbahar yağışlarını bekliyor

Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan 7 barajın doluluk oranı yüzde 22.65 olarak belirlenirken baraj havzaları dolması için sonbahar yağmurlarını bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) verilerine göre, başkente su sağlayan 7 barajda doluluk oranı yüzde 22.65 olarak belirlendi. ASKİ’nin dijital sensörler ile anlık olarak yaptığı ölçüm raporlarına göre; 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara’daki barajlarda doluluk oranı 362 milyon 710 bin 500 metreküp su ile yüzde 22.86 olarak ölçülürken bu yıl aynı tarihteki su oranı 358 milyon 905 bin metreküp su ile yüzde 22.65 olarak ölçüldü.

Başkentin en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 19.72 seviyesine inerken, 7 baraj havzasının dolması için sonbahar yağmurlarını bekliyor.

112 milyon 300 bin metreküp su kapasitesi bulunan Eğrekkaya Barajı, 92 milyon 53 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kurtboğazı Barajı, 80 milyon 835 bin metreküp su kapasitesi bulunan Kavşakkaya Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Akyar Barajı ve 22 milyon 445 bin metreküp Çubuk 2 Barajı ve 542 milyon metreküp Elmadağ Kargalı, yüzde 20’in üzerine çıkarak doluluk oranına sahip barajlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Kızılcahamam’da bulunan Kurtboğazı barajı ise en dolu baraj olarak görünüyor. 92 milyon 53 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 55.61 doluluk oranı ile Ankara’nın en dolu barajı konumunda yer alıyor.