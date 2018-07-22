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22 Temmuz 2018 Pazar 10:31

(Özel Haber) Yaralı leylek tedavi altında

Balıkesir’de bulunan yaralı leylek, Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tedavi altına alındı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Pamukçu Mahallesi’nde bulunan yaralı leyleğe...

(Özel Haber) Yaralı leylek tedavi altında
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Balıkesir’de bulunan yaralı leylek, Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tedavi altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Pamukçu Mahallesi’nde bulunan yaralı leyleğe sahip çıktı. Yaralı leylek önce Veterinerlik Fakültesinde ardından da Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedaviye alındı. Her gün onlarca sakat hayvanın gelip yeniden sağlığına kavuşturulduğu bakım evinde canlılar için seferber olan ekipler, yaralı leyleği de tedavi altına aldı. Veteriner Hekim Oğuzhan Ercel nezaretinde tedavisi gerçekleşen leyleğin sağlığına kavuşana kadar kontrol altına tutulacağı bildirildi.
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