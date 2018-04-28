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28 Nisan 2018 Cumartesi 08:10

(Özel Haber) Zeytinlikler pamuklu bit tehdidi altında

Balıkesir’in Edremit bölgesinde zeytinliklerde pamuklu bit zararlısının görülmesi yetkilileri alarma geçirdi.Edremit Ziraat Odası üyelerini sms yoluyla uyardı. Yapılan uyarıda, “Zeytinlik alanlarımızda özellikle somak oluşumu olan ağaçlarda...

(Özel Haber) Zeytinlikler pamuklu bit tehdidi altında
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Balıkesir’in Edremit bölgesinde zeytinliklerde pamuklu bit zararlısının görülmesi yetkilileri alarma geçirdi.

Edremit Ziraat Odası üyelerini sms yoluyla uyardı. Yapılan uyarıda, “Zeytinlik alanlarımızda özellikle somak oluşumu olan ağaçlarda pamuklu bit zararlısı görülmekte olup üyelerimizin bu zararlıya karşı an kısa zamanda ilaçlama yapmaları gerekmektedir” denildi.

Pamuklu Bit zararlısı hakkında İhlas Haber Ajası’na bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinde pamucak hastalığı özellikle tomurcukların çıktığı dönemde nisan ortasıyla mayısa kadar olan süreçte zarar yapan bir böcektir. Tomurcukların üzerinde pamuk halinde ve içinde hem kendisi hem yavruları gezer. Tomurcukların öz suyu ile beslenir. Böylelikle ekonomik anlamda çiçekte veya daha sonra sürgü olacak tomurcukların ölümüne sebep olur. O yüzden bu zararlı ile mücadele edilmesi gerekiyor. Normalde yağışlı geçen yıllarda bunun zararı görülmez. Ama bu sene kuraklık sebebiyle nisan ayında yağmur yağmaması sebebiyle bu zararlıya doğal hayat alanı oluştu” dedi.
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