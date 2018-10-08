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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:40

Pakistan’da korkutucu sıcaklar

Pakistan’ın güneyinde aşırı sıcaklık konusunda halkı uyaran yetkililer, önümüzdeki günlerde iki tropikal siklonun ülkeyi vuracağını açıkladı.

Pakistan'da korkutucu sıcaklar
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Pakistan’ın güneyinde aşırı sıcaklık konusunda halkı uyaran yetkililer, önümüzdeki günlerde iki tropikal siklonun ülkeyi vuracağını açıkladı.

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü (PMD), sahil kesiminde yer alan Karaçi’de hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağını açıkladı. Yetkililer sıcaklıkların güneyden gelen meltemle biraz serinleyeceğini ancak 37 dereceye düşebileceğini söyledi.

Meteorologlar, Arap Denizi ve Bengal Körfezi’nde 2 tropikal siklonun oluşmasını beklediklerini bildirdi. Uzmanlar, Arap denizinde iki büyük basınç alanının oluştuğuna dikkat çekerek, yüksek sıcaklıkların ardından sağanak yağışların olacağını ifade ettiler.

PMD yetkilileri, Arap denizindeki düşük basınçlı bir alanın 36 saat içinde yüksek hızlı siklona dönüşmesini beklediklerini ifade etti. “Luban” isimli siklonun, Arap denizinden oluştuktan sonra kuzey doğuya doğru yönelerek Pakistan’ın kıyı kesimine ulaşacağını açıkladı. Uzmanlar, siklonun Pakistan’a varmadan önce Yemen ve Umman sahillerinde etkili olacağını ve İran ve Hindistan’a da yönelebileceği konusunda uyardı.
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