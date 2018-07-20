Sandıklı Doğa Sporları gönüllüleri Tokalı kanyonu başarıyla geçti

Sandıklı Doğa Sporları gönüllüleri, Akdağ Kocayayla’da bulunan Tokalı kanyonu başarı ile geçti

Doğa Sporları gönüllüleri 2018 yılı Akdağ Tokatlı Kanyon geçişi başarıyla tamamladı. Grup adına geçiş hakkında bilgiler veren emekli öğretmen Tahir Yıldırım ’’Akdağ mevkiinde bulunmakta kanyon geçişini doğa şartları nedeni ile temmuz ya da ağustos ayında yapabilmekteyiz. 12-13 kilometre uzunluğundaki Tokalı kanyon yaklaşık 7 ila 8 saatte geçilebilmektedir. Genişliği 10-15 metreden, 1-1,5 metreye kadar daralan kanyonu geçerken zaman zaman yüzmek, zaman zaman tırmanmak zorunda kalıyoruz. Biz Sandıklı Doğa Sporları gönüllüleri olarak 12 ay yürüyüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Akdağ’a olduğu gibi Kumalar dağına da yürüyüşlerimiz var. Bu geçişe katılarak katkı sağlayan Dr. Hakan Bolcal, Asım Yıldız, Erol Tetik ve İsmail Çelik beylere çok teşekkür ederim’’ dedi.

AKDAĞ TOKALI KANYON

Kanyon, trekking, dağcılık, rafting, mağara turizmi, yayla turizmi yapılabilen Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Bir kısmı Hocalar ve Kızılören ilçelerine taşan Akdağ eteklerindeki Kocayayla, ortalama bin 600 metre uzunluğunda. Akdağ’ın zirvesi ise 2 bin 500 metre yüksekliktedir. Kocayayla ve Akdağ civarı Sandıklı ilçesine 35 kilometre mesafede bulunuyor. Ankara - Antalya yolunun sağında kalan Hocalar ilçesi yoluyla Sorkun kasabasına kadar asfalt Kocayayla’ya kadar parke taşı döşeli yol ulaşımı kolay ender yerlerden biridir. Meşe ormanlarıyla başlayan ve yükseldikçe çam ağaçlarının yoğunlaştığı virajlı yollardan bin 600 metre yükseklikteki vadiye ulaşılmaktadır.