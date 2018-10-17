Sapanca Gölü’nün seviyesi iyi durumda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş Sapanca Gölü’nün iyi bir seviyede olduğunu belirterek, inşa edilen Akçay Barajı’nın Sapanca Gölü’nden su kullanım baskısını büyük oranda azaltacağını açıladı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre Türkiye’deki en kaliteli su kaynaklarından birisi olan Sapanca Gölü’nde seviye iyi durumda. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Akçay Barajı’nın inşasının tamamlanmasıyla Sapanca Gölü’nden 40 milyon metreküp suyu almayacaklarını ve gölden su kullanım baskısını büyük oranda azaltacaklarını belirtti.

“İyi bir seviyede”

Sapanca Gölü’nün iyi bir seviyede olduğunu belirten Dr. Rüstem Keleş, “Sapanca Gölümüzün son durumu şu; kışın kar pek yağmadı, geçtiğimiz kış bu bizi biraz endişelendirmişti ama yağmurlar iyi gitti. Havzaya pek kar düşmemişti. Şu anda gölümüz 31,33 metre kodunda. Yani mevsim normallerinin üzerindeyiz. Mevsim dikkate alındığı zaman bu iyi bir seviye. Onun dışında zaten gölümüzü korumak ile ilgili titizliğimiz yani gerek çevresel kirleticilerden, gerek imar yönetimi bakımından titizliğimiz ve çalışmalarımız tavizsiz bir şekilde devam ediyor. Bu konuda hiçbir şekilde rehavete kapılmıyoruz ve hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Yani gölümüzün gerek su kalitesi, gerek çevresinin korunması konusunda tavizsizliğimiz devam ediyor. Bu sene gölün kapaklarını çok açamadık, gölün kapaklarını açmamız suyun yenilenmesi bakımından önemli. Yani teknik anlamda suyun havuzlanmaması, suyun kalitesi anlamında çok önemli. İnşallah bu sene havzaya güzel kar yağar” dedi.

“Akçay Barajı Sapanca Gölü’nü rahatlatacak”

Keleş sözlerinin devamında, “Pamukova’da Akçay Barajı’nı yapıyoruz, o anlamda da önemli bizim için. Gölün kapaklarını açma imkânı da buluruz ve Çark Deresi’ne de su veririz. Ama buradan şöyle bir müjdeyi de vermek istiyorum Sapanca Gölü ile ilgili. Sapanca Gölü üzerinde ki kullanım baskısı çok yüksek. Sakarya mecburen kullanıyor. Yılda 65 milyon metreküp civarında su çekiyoruz. Kocaeli kullanıyor içme suyu olarak. Maalesef TÜPRAŞ tarafından endüstriyel kullanım devam ediyor. Bunca mücadele ve itirazımıza rağmen önleyemediğimiz bir durum. Bunun kesinlikle sonlanması gerekiyor. O konuda ki hukuki mücadelemiz de devam ediyor. Biz Akçay Barajı’nı inşa ediyoruz. Akçay Barajı’nın kesinlikle Sapanca havzasını etkilemediğini ifade etmek istiyorum. Sakarya Nehri’ne akan bir suydu. Akçay Barajı’ndan 40 milyon metreküp ortalama su alacağız. Bunun önemi şurada; hem bize cazibe ile su sağlayacak, hem Sapanca Gölü’nden almış olduğumuz 40 milyon metreküp suyu da almamış olacağız. Yani Sapanca Gölü’ndeki kullanım baskısını büyük oranda hafifletecek. Dolayısıyla biz önümüzde ki yıldan itibaren Sapanca Gölü’nden çok daha fazla miktarda deşarj yapmış olacağız. Yani göl ekosistemini tarihinde olmadığı kadar korumuş olacağız ve katkı vermiş olacağız. Tabi bu gölü kullanan diğer aktörler içinde çok önemli. Yani umarım onlar bu durumu gölün aleyhine fırsata çevirmezler. Onlar da bu duyarlılığı gösterirler, temennimiz bu şekilde" diye konuştu.