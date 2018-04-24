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24 Nisan 2018 Salı 11:32

Saros’da ‘kirlilik ve tahribata’ dikkat çekmek için 107 kilometre yürüyecek

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Başkanı Orkun Akman, Saros Körfezi’nde kirliliğe ve çarpık yapılaşmaya dikkat çekmek için 107 kilometrelik farkındalık yürüyüşü başlattı.Edirne’de Hudut Gazetesi isimli bir yerel gazetede...

Saros'da ‘kirlilik ve tahribata' dikkat çekmek için 107 kilometre yürüyecek
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Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Başkanı Orkun Akman, Saros Körfezi’nde kirliliğe ve çarpık yapılaşmaya dikkat çekmek için 107 kilometrelik farkındalık yürüyüşü başlattı.

Edirne’de Hudut Gazetesi isimli bir yerel gazetede aynı zamanda gazetecilik mesleğini icra eden EDOSK Başkanı Orkun Akman, yaklaşık 5 gün olarak planladığı farkındalık yürüyüşünü başlattı. Akman, sosyal medya hesabı ve ’Time To Go’ isimli internet sitesi üzerinden yolculuğu boyunca paylaşımlar yapacak. Trakya’nın incisi ve kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip plajları ve koyları ile ünlü Saros’da yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek istediğini belirten Akman, "Sırt çantam ve ben, tam olarak gün veremiyorum ancak 4 ya da 5 gün süresince Saros Körfezi’nin Edirne kıyılarını arşınlayacağız. Gelibolu’nun Adilhan köyünden başlayıp Enez Kalesi’nde bitirmeyi hedeflediğim bu yürüyüş süresince eğer her şey planladığım gibi giderse toplamda 107 kilometre yol kat etmiş olacağım" dedi.

"Saros’da tahribatlara dikkat çekmeyi hedefliyorum”

Yolculuğa çıkma nedenlerini anlatan Akman, "Böyle bir körfeze sahip olmak bir il için başlı başına kocaman bir şans iken bu güzelim körfez gerek karadan gerekse de denizden birçok tahribata maruz kalıyor. İşte bu yolculuk süresince ana hedeflerimden biri de bu tahribatlara dikkat çekmek ve bu tahribatları yerinde gözlemlemek" ifadelerini kullandı.
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