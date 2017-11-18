Muş Belediyesi tarafından içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon döşemesi tamamlanan Sunay Mahallesi Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi asfalt kaplama yapıldı.



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Şehrin birçok noktasında alt yapı projesi kapsamında kazı ve döşeme yapılırken, çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokakların asfaltlanması sürüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi çalışmalarını hızlandıran Muş Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için özverili bir şekilde çalışıyor. Muş’un en önemli sorununu tamamen gidermek için başlatılan alt yapı çalışmalarından dolayı tahribatların onarımı için bütün ekipler seferber edilmiş durumda. Mevsim şartlarından dolayı koşulların kısıtlı olması çalışmalara engel olsa da cadde ve sokaklardaki tahribatların giderilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz hafta Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından iş makineleri ile söküm çalışmalarının yapıldığı ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Şehit Akif Ağaoğlu caddesi asfaltlandı. Bahçelievler mevkiine kadar asfaltlanan yolun kış mevsimi öncesi tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, alt yapı projesi kapsamında kazı ve döşemelerin yapıldığı yolların asfaltlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. 5 ayı aşkın bir süredir alt yapı çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken ve bu süre içerisinde ciddi bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Başkan Feyat Asya, “Kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı bazı bölgeleri geçici olarak onarırken, birçok cadde ve sokağı da yeniliyoruz. İstasyon Caddesindeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve parsel bağlantılarının yapılması ile bu caddemizi bir bütün olarak geçici asfalt ile kapladık. Her ne kadar bu süreçte vatandaşlarımız biraz sıkıntı yaşasa da bu çalışmamızla halkımıza rahat bir nefes aldırdık. Aynı şekilde Eski Erzurum ve Hürriyet Caddelerindeki kazı ve döşemelerin bir an önce tamamlanması için çalışmalar başlattık. Hürriyet Caddesindeki asfalt çalışmasını da tamamlanma aşamasına getirdik. Parsel bağlantılarının yapıldığı Hürriyet Caddesindeki geri kalan bölgeyi de önümüzdeki günlerde asfaltlayacağız. Bununla beraber şehir stadyumundan Bahçelievler mevkiine kadar devam eden diğer güzergahımız olan Şehit Akif Ağaoğlu caddesini de asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yolun devamında içme suyu döşemeleri ile parsel bağlantıları yapılıyor. Döşeme çalışmalarının tamamlanması ile caddenin geri kalan kısmını da kar yapışı öncesi asfaltlamayı planlıyoruz” dedi.