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19 Kasım 2017 Pazar 13:15

Selçuklu’da Nene Hatun Parkı yenileniyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, revizyon çalışmalarının devam ettiği Nene Hatun Parkı’nda incelemelerde bulundu.Selçuklu halkının nefes alabileceği yeni yeşil alan ve park miktarını her yıl arttıran...

Selçuklu'da Nene Hatun Parkı yenileniyor
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Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, revizyon çalışmalarının devam ettiği Nene Hatun Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Selçuklu halkının nefes alabileceği yeni yeşil alan ve park miktarını her yıl arttıran Selçuklu Belediyesi, mevcut parkları da yeniliyor. Selçuklu Belediyesinin ilçeye kazandırdığı önemli mahalle parklarından olan Nene Hatun Parkı revizyon çalışmalarının aralıksız devam ettiği alanlar arasında yer alıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, park içinde devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Altay, Nene Hatun Parkı’nın yeni görünümü ile Selçuklu’ya yakışır standarda geleceğini söyledi. Ziyarette Başkan Altay’a Feritpaşa Mahalle Muhtarı Yaşar Barışık da eşlik etti. Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu’da bir taraftan yeni parklar inşa ederken bir taraftan da eski parklarımızı Selçuklu standartlarına getirmeye çalışıyoruz. Nene Hatun da revizyon yaptığımız parklardan birisi. Yaklaşık 1 milyon TL harcayarak parkımızı yeni düzeni ile Selçuklu standardına getiriyoruz. Şu anda kamelyalar, banklar ve çöp kovaları değişti. Ayrıca park içerisine Konya’da bir ilk uygulama olacak büyük bir meşale oyun grubu inşa ediyoruz" dedi.

“Parka Avrupa standartlarında atletizm pisti kazandırıyoruz”

Mahalle halkının en büyük isteklerinden birisinin mevcut koşu alanının tartan pist olarak çevrilmesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bu talep doğrultusunda Avrupa standartlarında atletizm pisti olarak kullanılabilecek bir alan oluşturmak için çalışma yürütüyoruz. Bütün bu hizmetleri mahallelerimize kazandırırken hemşehrilerimizden tek beklentimiz bu tartan pistin korunması konusunda yardımcı olunması. İnşallah mahallenin en güzel alanlarından biri olan Nene Hatun Parkı revizesi ile Selçuklu’ya yakışır bir hale gelecek. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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