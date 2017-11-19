Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
Çevre:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 13:07

Selendi’ye yeni hayvan içme suyu göleti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesi Karakozan Mahallesi’ne yapılacak olan 8 hayvan içme suyu göletinin 7’ncisi Geriyolu mevkiine yapılarak, hazır hale getirildi.Manisa Büyükşehir...

Selendi'ye yeni hayvan içme suyu göleti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesi Karakozan Mahallesi’ne yapılacak olan 8 hayvan içme suyu göletinin 7’ncisi Geriyolu mevkiine yapılarak, hazır hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgeleri kalkındırmaya yönelik yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Selendi’nin Kazakozan mahallesine yapılması planlanan 8 hayvan içme suyu göletinin 7’ncisi de tamamlanarak üreticilere teslim edildi. Hayvan üreticilerine destek olma yönünde yapılan çalışmalar arasında yer alan Selendi ilçesi Karakozan Mahallesi’ne yapılması planlanan 8 hayvan içme suyu göleti arasında yer alan Geriyolu mevkiindeki göletin yapımı tamamlandı. Geçim kaynakları hayvancılık olan ve özellikle yaz aylarında hayvan sulaması yönünde büyük sıkıntı yaşayan Selendi Karakozan Mahallesi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar devam ediyor. Karakozan Mahallesi’ne yapılması planlanan 8 göletten 7’ncisinin tamamlandığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, yapılacak son göletin de en kısa zamanda tamamlanarak üreticilere teslim edileceğini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile sürdürülen çalışmaların 17 ilçede eşit bir şekilde devam edeceğini ifade ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<