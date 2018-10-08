Selin röntgeni

Ordu’nun Ünye ilçesinde 8-9-10 Ağustos 2018 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlarda Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan bir köprünün yıkıldığı Cevizdere Irmağı’nın etkili olduğu alanın röntgeni çekildi.Ordu’da 8-9 ve 10...

Ordu’nun Ünye ilçesinde 8-9-10 Ağustos 2018 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlarda Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan bir köprünün yıkıldığı Cevizdere Irmağı’nın etkili olduğu alanın röntgeni çekildi.

Ordu’da 8-9 ve 10 Ağustos tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde büyük zararlar ortaya çıktı. 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşın yaralandığı, 356 iş yeri ve 99 konutu su bastığı, 123 elektrik trafosu ve 60 aracın hasar gördüğü, 161 mahalle grup yolunun ulaşıma kapandığı sel ve su taşkınlarında 9 köprü tamamen yıkıldı. Özellikle birçok fabrikayı sular bastığı yağışlarda bini aşkın insan bulundukları yerden tahliye edildi.

Irmak yatağı daha geniş çıktı

Sel afetinde en fazla gündeme gelen alan ise Cevizdere Irmağı’nın Karadeniz ile birleştiği nokta oldu. Irmak üzerinde bir köprünün yıkıldığı afetin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bir çalışma başlattı. İlk olarak Cevizdere Irmağı’nın denizle birleştiği noktanın röntgeni çekildi. Çekilen röntgende ırmak yatağının geçmiş yıllarda daha geniş olduğu, ancak zaman içerisinde daraltılarak yapılaşmaya meydan verildiği ortaya çıktı.

Röntgen haritasına göre, kırmızı çizgiler bugünkü mevcut ırmak yatağını gösterirken etrafa dağılan ve özellikle mavi renkli yüzyıllar öncesine dayanan gerçek ırmak yatağı olduğu vurgulanıyor.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Aşkın, bu tabloda şaşıracak bir durum olmadığını belirterek, “Doğa verdiğini bir gün mutlaka geri alır” dedi.

İnsanoğlunun ‘nasıl olsa toprak oluşmuş’ diye eski kurumuş dere ve ırmak yataklarını değiştirdiğini hatta yapılaşmaya açtığını belirten Prof. Dr. Aşkın, “Biz doğa bilimcilerin her zaman söylediği bir söz vardır. Doğa bir gün gelir kendi dengesini kurar. Karadeniz insanı geçen nesiller içerisinde dere ve ırmak yataklarında yapılaşmaya gidiyor ama doğa zaman içerisinde 100-200 yıl önceki dengesini mutlaka geri alır” dedi.