Sındırgı yabancı turistlerin ilgi odağı

Türkiye’nin en sıcak ve en soğuk kaplıca sularına sahip Sındırgı ilçesi, özellikle sağlık turizmini tercih edenlerin yanında yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Sedef, egzama, balık pulu, yanık gibi cilt hastalığı problemi olanlar Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Emendere termal bölgesinde 33 derece ile yüzeye çıkan ve tedavi edici özelliği olan termal suları tercih ediyorlar.

Türkiye’nin en sıcak ve en soğuk kaplıca sularına sahip Sındırgı ilçesi, özellikle sağlık turizmini tercih edenlerin yanında yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Sedef, egzama, balık pulu, yanık gibi cilt hastalığı problemi olanlar Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Emendere termal bölgesinde 33 derece ile yüzeye çıkan ve tedavi edici özelliği olan termal suları tercih ediyorlar.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki termal bölgede bulunan ve termal suların aktığı derede yaşayan balıklar da hastalığın tedavi edilmesine katkı sağlıyor. Balıklar lezyonları temizlerken, termal su ise tedavi edici özelliğiyle iltihaplı ve normal yaraları iyileştiriyor. Emendere termal bölgesi şimdilerde ise yabancı konukların ilgi odağı. İsveç’in Stockholm şehrinde yaşayan Heidi, Emendere’yi hayatında gördüğü en iyi doğa olarak tanımlıyor. 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan termal tesis de sağlık ve termal turizmi tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Emandere tesislerinde sağlık arayan Çiğdem Tatlısöz, "Tekirdağ Çerkezköy’den geliyorum. Bir yakınımızın tavsiye etmesi ile buraya geldim. 10 gün içerisinde baya yol katettik. Memnunum çok güzel. Aile ortamında hem tedavi hem tatil çok güzel bir ortam. İlk önce balıklara gidiyorum. Pullarını yediriyorum. Oradan da banyolara giriyorum. Günde dört saat bir saat arayla banyolara giriyorum. Ve öylelikle her gün uyguluyorum. Benim sedefim iltihaplı sedef hastalığı. O yüzden 21 gün tedavi görmemi arzu ettiler. 21 gün tedavi görücem" dedi.

İşletmenin müdürü Servin Dursun ise tesislerle ilgili bilgi verdi. Dursun, "Suyumuzun içerisinde çok yüksek oranda selenyum ve çinko var. Selenyumda bildiğiniz gibi cilt hastalıklarında antioksidan özelliğinden dolayı hücre yenilenmesinde ve deri döküntülerinin atılmasında ve deriden ayrılmasında çok yardımcı rol oynayan bir mineraldir. Suyumuz 33 derece çıkışlı olup 28-30 derece arasında gelmektedir bize. İçinde herhangi bir ilaçlama ya da başka tür bir katkı malzemesi koymuyoruz. Yani olduğu gibi çıktığı hali ile hastalarımıza yararlandırıyoruz. Tesisimize çok sayıda sedef hastası geliyor. Türkiye’nin dört bir yanından. Şimdi tabii onların deneyimleri birçok yerde yaşadıkları bazen ön yargılı gelebiliyorlar tesisimize. Ama sonra buradaki iyileşmeyi hızlı bir şekilde gördüklerinde fikirleri değişiyor. Tabi bütün insanların şifa bulmasını diliyoruz her konuda. Sadece sedef değil farklı türdeki cilt hastalarımız da geliyor bize" dedi.