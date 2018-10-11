Çevre:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:08

Sinop’ta denizden çıkanlar şaşırttı

Sinop’ta yapılan deniz dibi temizliğinde su altından elektrikli soba, araç lastiği, sandalye ve battaniye gibi eşyalar çıkarıldı.Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri öğrencileri ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından...

Sinop'ta denizden çıkanlar şaşırttı
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Sinop’ta yapılan deniz dibi temizliğinde su altından elektrikli soba, araç lastiği, sandalye ve battaniye gibi eşyalar çıkarıldı.

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri öğrencileri ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından Karadeniz’de deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. İskele Meydanı’nda yapılan deniz dibi temizliğinde dalgıçlarca su altından çıkarılan elektrikli soba, araç lastiği, sandalye ve battaniye gibi eşyalar şaşkınlığa yol açtı.

Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, “Bu çalışma Sinop Emniyet Müdürlüğü ve Sinop Üniversitesinin müşterek yapımıdır. Bir proje kapsamında yapılmıştır. Bir farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Bu farkındalık doğrultusunda en azından burada atılan, atılmaması gereken çöplerin daha doğrusu balık tutanlar tarafından kirletilmemesi gereken bir alanı temizliyoruz. Kısa bir müddet sonra bu çöplerin birikmesi burada balığın da yok olması demektir. O zaman boş oltalarla bekleyecekler. Bu farkındalığı oluşturalım, en azından duyarlı davransınlar. Balık tutan onlar, burada keyif yapan onlar. En sonunda burada balık tutamadıkları gün üzülecekler. Kendileri görmese bile bizim ileride çocuklarımız, torunlarımız bundan etkilenecek. Onun için duyarlı olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz yer aynı zamanda bir şehitlik. 30 Kasım 1853’te 2 bin 800 şehit verdiğimiz bir alan. En azından bu şehitlere de saygı gösterilmesi lazım” dedi.
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