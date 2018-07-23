Çevre:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:26

Sosyetenin gözbebeği cennet koyda çöp topladılar

Bodrum Genç AKUT Öğrenci Topluluğu Göltürkbükünde bulunan sosyetenin uğrak yeri Cennet koyda piknikçileri yangına karşı uyardı. Çevrede bulunan çöpleri de toplayan duyarlı gençler broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Sosyetenin gözbebeği cennet koyda çöp topladılar
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Bodrum Genç AKUT Öğrenci Topluluğu Göltürkbükünde bulunan sosyetenin uğrak yeri Cennet koyda piknikçileri yangına karşı uyardı. Çevrede bulunan çöpleri de toplayan duyarlı gençler broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

AKUT Bodrum ekibininden, Genç AKUT Öğrenci Topluluğu’nun 15 öğrencisi, 6 yetişkin gönüllüsü ve Bodrum Orman İşletme şefliğinden 2 görevli ile Bodrum Yarımadası’nın çam ağaçları ile kaplı en güzide koyu olan Cennet koyda piknikçiler, yangınlara karşı anons yapılarak ve broşürler dağıtılarak uyardı. Ateş yakmış olanlar orman şefliği görevlileri tarafından uyarılıp, ateşlerin söndürülmesini sağlandı. Ayrıca bölgede piknikçilerin de katılımıyla çevre temizliği yapılarak çok miktarda çöp toplandı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında öğrenciler Cennet koyun sularında yorgunluklarını attılar.

Öğrenci topluluğu ortak görüş olarak ‘’AKUT gönüllüsü büyüklerimiz Orman ve İtfaiye çalışanları yangınlarda fiilen söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Bizim yaşımız ve eğitimlerimiz henüz uygun olmadığı için biz de piknikçilere bilgilendirerek doğamızı koruyarak, büyüklerimize yardımcı olduk. Bu çalışmalarımızı şartlarımız uygun olduğunca diğer koylarda da yapacağız. Bizi üzen diğer konuda koylarımızın her türlü çöp ile adım atılamaz durumda olması. Ormanlarımızı söndürmek kadar yanmaması sağlamak, çöplerimizi toplamak kadar atılmaması sağlamak, bizler için daha önemli. Dileriz bizim duygularımızı benimseyen yurttaşlarımız daha da çoğalır’’ dedi.
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