Çevre:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:52

Su kanalı mı? Çöp kanalı mı?

Eskişehir’de şehir merkezinden geçen bazı sulama kanallarının kötü görüntüsü ve içinde biriken atıklar ciddi bir çevre kirliliğine sebep olurken, insan sağlığını da tehlikeye atıyor.Su kanallarının içerisinde; plastik şişeler,...

Su kanalı mı? Çöp kanalı mı?
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Eskişehir’de şehir merkezinden geçen bazı sulama kanallarının kötü görüntüsü ve içinde biriken atıklar ciddi bir çevre kirliliğine sebep olurken, insan sağlığını da tehlikeye atıyor.

Su kanallarının içerisinde; plastik şişeler, plastik tabaklar, alkol şişeleri, poşetler ve hatta araç lastiği gibi çevre kirliliğine neden olan birçok atık madde bulunuyor. Konuyla ilgili Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) adına Başkan Osman Demirtaş bir açıklama yaptı. Başkan Demirtaş, "Porsuk baraj göletinden beslenerek Eskişehir içerisinden geçen ve kırsal alandaki tarım arazilerinin sulanması amacı ile yıllar önce yapılan bu kanallar DSİ bünyesinde bulunmaktadır. Kanallara duyarsız vatandaşlarımızın atmış olduğu pislikler hem şehrimizi hem de doğal yaşamı tehdit eder durumda. Vatandaşların bu konuda ki duyarsızlığı ise ayrı bir konudur. Mahalle içerisinden geçen kanallarda her türlü insan atığı bulunmaktadır" dedi.

"Temiz bir çevre, temiz bir doğa için el ele"

Temiz çevre ve temiz doğa herkesin duyarlı davranması gerektiğini aktaran Başkan Demirtaş, “Yapılan görüşmelerde kış aylarına hazırlık ve çevre duyarlılığı için iş takip sırasında olduğu sulama birliğimiz tarafından Nuribey çiftliğinden itibaren tüm kanallarımızda temizlik ve dahi bakım çalışmalarının yapılacağını yetkili ağızlardan öğrendik. ESBALDER sadece balık tutulan bir dernek değil, çevresinin ve doğal yaşamın farkında olan sorumlu olta balıkçıları ile doludur. Temiz bir çevre, temiz bir doğa için el ele diyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde DSİ Bölge Müdürlüğümüze bu duyarlı davranışı için teşekkürü bir borç biliriz” diye konuştu.
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