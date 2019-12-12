Yeni bir yapıyı araştıran ya da yapının inşa sürecinde bulunan kişiler tarafından su yalıtımı nedir, sorusunun sorulduğuna rastlamak mümkündür. Yapının yağmur, kar ve çamur gibi dış etmenlerden olumsuz yönde etkilenmemesini sağlayan su yalıtım yapısı, son derece kaliteli olmalıdır. Kısa vadede olumsuzluklar yaratmakla kalmayan kalitesiz su yalıtım desteği, aynı şekilde uzun vade için de epey olumsuz sonuçlar doğurur.

Su Yalıtım ile Uzun Kullanım Ömrü

Binanın yıllar boyu güvenle kullanılmasına yardımcı olan su yalıtımı, kullanım süresini uzatır. Özellikle yağmur ve kar gibi hava koşullarının binanın içyapısını etkilemesini önleyen yalıtım, böylelikle iç malzemelerin kalitesini korumasına yardımcı olur.

Su yalıtım malzemesi ne denli kaliteli olursa elde edilen performans da bir o kadar artar. Ürün seçiminde malzeme yapısına ve dayanıklılığına önem verilmelidir. Binaların dış cephesi için önemli olan yalıtım, ayrıca kötü bir görünümün oluşmasını dahi önler. Kullanılan yüksek su yalıtımı malzemesi neticesinde binanın dış görünüşü korunur. Bunların yanı sıra su yalıtım boyası da yine dış cephenin korunmasına yardımcı olabilmektedir.

Su yalıtımı konusunda doğru firma ile çalışmak, yapılan işten alınan verimi artıran önemli bir unsurdur. Küçükdeveci firması, malzemeden işçiliğe her zaman kaliteli süreçler ile ihtiyaçları tam ve yerinde karşılar.

Su Yalıtım Malzemeleri Çeşitleri Nelerdir

Özellikle zemin kaplamalarında su geçirgenliğini önlemek için farklı taş yapılarından faydalanılır. Mermer ve seramik gibi doğal taşlar çerçevesinde farklı su yalıtım malzemeleri çeşitlerinden söz etmek mümkün olur. Üstelik su yalıtım sıvası ne denli kaliteli olursa suya karşı direnç de bir o kadar artış gösterir.

Zeminin yanı sıra çatının su geçirmezliğini sağlamak adına uygun malzeme çeşitleri tercih edilmelidir. Bir yandan sağlam olması gereken çatı diğer yandan olumsuz hava şartlarına karşı binayı korumalıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı seçim yaparken su yalıtım malzemeleri çeşitleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Su Yalıtım Malzemeleri Fiyatları Ne Kadardır

Karşılaşılan farklı su yalıtım malzemeleri fiyatları üzerinde ürün kalitesi ve ebatları doğrudan etkilidir. İhtiyaca yönelik seçim yaparken su yalıtımın oluşturulacağı alanın büyüklüğü düşünülmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Aynı zamanda zemin, dış cephe ve çatı gibi noktalar hesaba katılmalıdır. Bahsi geçen tüm hususlar, fiyat oluşumuna katkıda bulunur.

Malzemeler arasına yerleştirilen doğal taşlar neticesinde dayanıklılık seviyesi arttırılabilir. Nitekim bu durum da yine fiyatlara etki eder. Ayrıca binanın sağlamlığına katkıda bulunmak için içerisinde çimento ve akrilik gibi malzemelerin yer aldığı ürünler de tercih edilebilir. Özellikle çatı ve teras gibi dış koşulların doğrudan etki ettiği alanlar, söz konusu ürünler için ideal kullanım ortamları olarak bilinir. Küçükdeveci İnşaat olarak tüm su yalıtım malzemeleri hakkında detayları sitemizde bulabilirsiniz.