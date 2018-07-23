Çevre:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58

Şuhut çarşı merkezinde çevre düzenleme çalışmaları

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezi istikametinde bulunan park ve bahçelerde çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam ediyor.Yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapan...

Şuhut çarşı merkezinde çevre düzenleme çalışmaları
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Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezi istikametinde bulunan park ve bahçelerde çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ’’Şuhut Belediyemiz olarak ilçemiz dört bulvarında çevre düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçe çarşı merkezimizde bulunan park alanlarımızda personellerimiz hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları sürdüren ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum’’ dedi.
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