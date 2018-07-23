Şuhut’ta alt yapı çalışmaları

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatıyla başlatılan parke taşı yenileme çalışmaları sürüyor.

Başkan Bozkurt, belirlenen program dahilinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Başkan Bozkurt, vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen taleplerine de cevap vererek “Tüm vatandaşlarımıza anlayışları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İlçemizde son 4 yılda muazzam bir altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bu kapsamda kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve yıllardır kimsenin cesaret edemediği su şebekesi yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu nedenle yollarımızın neredeyse tamamı tahrip oldu. Her nimetin bir külfeti olduğu gibi bu yatırımlar neticesinde de yollarımız bozuldu. Vatandaşlarımıza söz verdik ve şimdi buradan hareketle doğalgaz çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte yollarımızın tamamını program dâhilinde yeniliyoruz. İnşallah belirlediğimiz program dâhilinde çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Bozkurt, altyapısı tamamlanan ve doğalgaz dolayısıyla bozulan tüm yolların yenileme kapsamında olduğunu ve belediyenin tüm imkânları seferber edilerek bu işe yoğunlaşıldığını aktardı. Çalışmaları gerçekleştiren ekiplere de teşekkür eden Başkan Bozkurt, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.